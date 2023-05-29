المتحدث باسم الرئاسة التركية: الغرب يمارس ضغوطا على أنقرة لفرض عقوبات ضد روسيا

الوكيل الإخباري - قال إبراهيم قالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الدول الغربية تمارس ضغوطا على تركيا منذ نحو عام ونصف، وتطالب بفرض عقوبات على روسيا الاتحادية.

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وأضاف في تصريح صحفي لقناة "الخبر" اليوم الاثنين، إن "الدول الغربية مارست علينا ضغوطا لمدة عام ونصف، كانت الدول الغربية تمارس ضغوطا لا تصدق علينا، يأتون ويطالبون بفرض عقوبات، ويسألون لماذا نتعاون مع روسيا الاتحادية ... لكننا لم نستمع إلى أي شخص، واحتفلنا بمراسم تسليم أول شحنة وقود إلى محطة أكويو للطاقة النووية".



وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الرئيس التركي إن عقوبات تركيا ضد روسيا الاتحادية سستلحق ضررا بالدرجة الأولى بأنقرة نفسها.



وفي بداية أبريل الماضي قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن أنقرة لا تنضم إلى العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا، وفي نفس الوقت لا تسمح بالالتفاف عليها.



من جانبها أكدت موسكو باستمرار أن روسيا ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها عليها منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد.



وقالت موسكو إن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، مشيرة إلى أن الدول الغربية نفسها، تصرح بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.

RT