روسيا تطور تقنيات جديدة للصواريخ الموجهة عالية الدقة

الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية عن تطوير تقنيات جديدة ستستخدم في أنظمة توجيه الصواريخ عالية الدقة.



وجاء في منشور صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة: "تمكن الخبراء في شركة Pulsar التابعة لمؤسستنا من تطوير تقنيات جديدة ستستخدم في أجهزة التوجيه البصري للصواريخ الموجهة العالية الدقة، هذه التقنيات ستساعد الصواريخ على (رؤية) أهدافها في أي وقت من اليوم وفي ظروف الإضاءة المختلفة".

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وأضاف البيان:" تم تطوير المعدات الجديدة باستخدام بلورات السيليكون، الأمر الذي يجعل أجهزة الرصد والتوجيه قادرة على العمل في أي وقت من اليوم، ويمكنها من التقاط صور ملونة عالية الدقة أو صور بالأبيض والأسود.. المعدات الجديدة تجعل أجهزة الرصد في الصاروخ قادرة على التقاط صور بدقة 1280×1024 بيكسل لعرض هذه الصور بدقة، ويمكن لهذه المعدات الرؤية في نطاق -900 نانومتر، المعدات مصنوعة من مكونات روسية خالصة".



وحول الموضوع قال المدير العام لشركة "Pulsar" الروسية، سيرغي بوروفوي: "عند تطوير المعدات البصرية الجديدة تمكنا من جعلها تضاهي بخصائصها تلك الأجنبية، واستخدمنا فيها مكونات مصنوعة في روسيا حصرا، هذه التقنيات سيكون بالإمكان استخدامها في معدات التوجيه البصرية في المجالات المدنية والعسكرية".

RT