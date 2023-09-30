السبت 30-09-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : وفاة شخص بعيارات نارية والقبض على القاتل

تعرّف على أسعار المحروقات الجديدة حسب التنكة في الأردن للشهر القادم

الحكومة ترفع اسعار البنزين والسولار

وزارة التربية تدعو دفعة كبيرة لإجراء المقابلات الشخصية - اسماء

27 إشاعة صدرت بالاردن الشهر الحالي

تفاصيل المطعوم المنوي اعطاؤه لجميع طلبة المدارس بالأردن

الربط الكهربائي بين الأردن والعراق جاهز وانطلاق التيار خلال أيام

هام من إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتباراً من الأحد

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق عرس الحمدانية في العراق إلى 107 قتلى

الطيران المدني يكشف حقيقة تعليق رحلات جوية الى الاردن

السبت، 30-09-2023 04:23 م

روسيا تطور تقنيات جديدة للصواريخ الموجهة عالية الدقة

6516cacf4c59b75d3511bea4


الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية عن تطوير تقنيات جديدة ستستخدم في أنظمة توجيه الصواريخ عالية الدقة.

وجاء في منشور صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة: "تمكن الخبراء في شركة Pulsar التابعة لمؤسستنا من تطوير تقنيات جديدة ستستخدم في أجهزة التوجيه البصري للصواريخ الموجهة العالية الدقة، هذه التقنيات ستساعد الصواريخ على (رؤية) أهدافها في أي وقت من اليوم وفي ظروف الإضاءة المختلفة".

اضافة اعلان


وأضاف البيان:" تم تطوير المعدات الجديدة باستخدام بلورات السيليكون، الأمر الذي يجعل أجهزة الرصد والتوجيه قادرة على العمل في أي وقت من اليوم، ويمكنها من التقاط صور ملونة عالية الدقة أو صور بالأبيض والأسود.. المعدات الجديدة تجعل أجهزة الرصد في الصاروخ قادرة على التقاط صور بدقة 1280×1024 بيكسل لعرض هذه الصور بدقة، ويمكن لهذه المعدات الرؤية في نطاق -900 نانومتر، المعدات مصنوعة من مكونات روسية خالصة".


وحول الموضوع قال المدير العام لشركة "Pulsar" الروسية، سيرغي بوروفوي: "عند تطوير المعدات البصرية الجديدة تمكنا من جعلها تضاهي بخصائصها تلك الأجنبية، واستخدمنا فيها مكونات مصنوعة في روسيا حصرا، هذه التقنيات سيكون بالإمكان استخدامها في معدات التوجيه البصرية في المجالات المدنية والعسكرية".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
651820d34c59b760f73912e1

توقعات بإعلان السيسي ترشحه لولاية جديدة الاثنين المقبل

355903

اندلاع حريق على متن عبّارة إيطالية... وإنقاذ ركابها

355920

بريطانيا: روسيا ما زالت تعتمد على المرتزقة في حربها ضد أوكرانيا

651798bf4c59b75d3511bf44

بريطانيا تشعر بصعوبة الاستمرار في دعم أوكرانيا

4

لبنان يواجه خطر الحرائق المتنقلة

65179b454236041ab8507ff5

حاكم مقاطعة خيرسون يعلن اندماجها التشريعي والاقتصادي التام مع روسيا

أخبار متعلقة
64fbbcb14236041fdf49661f

الاستخبارات العسكرية الأوكرانية: نستخدم أساليب الناتو لاستهداف روسيا

64f406fd42360475463df596

قوات "دنيبر" الروسية تقصف تجمعات قوات كييف في خيرسون

image (6)

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزر كوريل الروسية

image (2)

روسيا: تدمير 3 زوارق أوكرانيّة حاولت مهاجمة جسر القرم

64f2dc424236046b56561901

الدفاع الروسية: اعتراض مسيّرتين أوكرانيتين في بيلغورود

64f2cf1b42360470211e5948

عسكري أوكراني: روسيا تمتلك 10 أضعاف ذخائر أوكرانيا