روسيا تنزل إلى المياه كاسحة ألغام بحرية زودتها بقدرات مميزة

الوكيل الإخباري - احتفل سلاح البحرية الروسي مؤخرا بإنزال كاسحة ألغام بحرية جديدة من نوع ألكسندريت إلى المياه.

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وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لمصنع "سريدني-نيفسكي" الروسي لبناء السفن "يوم الجمعة 14 أبريل الجاري شهد حوض بناء السفن التابع لمصنعنا في بطرسبورغ احتفالية خصصت لإنزال كاسحة ألغام بحرية جديدة إلى المياه، هذه السفينة من نوع ألكسندريت تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي 12700".



وخلال كلمة ألقاها أثناء الاحتفالية قال نائب القائد الأعلى لسلاح البحرية الروسي، إيغور محمدتشين: "هذا يوم مميز لسلاح البحرية الروسي، ولمصنع سريدني-نيفسكي، سفينة ليف تشرنافين الجديدة التي أنزلت إلى المياه سيتم ضمها لقوات أسطول بحر البلطيق في الجيش الروسي".



وتعتبر "ليف تشرنافين" ثامن سفينة كاسحة للألغام من نوع "ألكسندريت" تطورها روسيا لجيشها في إطار المشروع الحكومي 12700، وبدأ العمل على تطويرها في يوليو 2020.



وتتميز سفن "ألكسندريت" الروسية بهيكلها المصنوع من خلائط خاصة من البلاستيك والمعدن، ما يجعلها عصية على الاكتشاف من قبل الألغام البحرية المغناطيسية، فضلا عن تجهيزها بمعدات سونار متطورة، وغواصات صغيرة يتم التحكم بها لاسلكيا لتساعدها على اكتشاف وتدمير الألغام البحرية.



ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 61 م تقريبا، وعرضها 10 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 890 طنا، كما لها القدرة على نقل طاقم مكون من 44 شخصا، والإبحار بسرعة 16.5 عقدة بحرية.

RT