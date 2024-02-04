روسيا : مقتل 20 شخصا بهجوم على مخبز في لوهانسك

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، مقتل 20 شخصا في "هجوم أوكراني على مخبز" في منطقة لوهانسك، الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية شرقي أوكرانيا.



وذكرت الوزارة في بيان السبت أن القوات الأوكرانية شنت هجوما على منطقة لوهانسك التي ضمتها روسيا من جانب واحد.



وأضاف البيان: "نتيجة لقصف الجيش الأوكراني، انهار مخبز من طابقين في لوهانسك، ما أدى إلى إصابة 10 مدنيين.



وأكد أن الهجوم أسفر عن مقتل 20 شخصا وفق آخر حصيلة، مع استمرار أعمال انتشال عالقين تحت الأنقاض.



بدورها، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان، أنه كان هناك عشرات المدنيين في المخبز وقت الهجوم.



ووصفت زاخاروفا، الهجوم بـ"الإرهابي".



وضمت روسيا مناطق دونيتسك ولوهانسك وزاباروجيا وخيرسون الأوكرانية إليها بشكل غير قانوني بموجب مرسوم وقعه الرئيس فلاديمير بوتين، في 30 سبتمبر/ أيلول 2022.



وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو.



وتشترط روسيا لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.

اضافة اعلان

الاناضول