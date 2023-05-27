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السبت، 27-05-2023 10:03 ص

روغوف: الغرب يدفع زيلينسكي لارتكاب جرائم ضد روسيا

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الوكيل الإخباري - صرح زعيم حركة "نحن مع روسيا" في منطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف بأن الدول الغربية تبتز الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لارتكاب جرائم مروعة ضد روسيا.

وقال روغوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "هناك محاكاة للوضع وإجبار زيلينسكي على ارتكاب جرائم بالابتزاز. زيلينسكي الآن مثل جرذ محاصر. ووضعه الغرب أمام خيار: إما أن يرتكب جرائم فظيعة ضد روسيا أو تتم إزالته من السلطة وسيأتي شخص آخر مكانه".

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وأضاف أن زيلينسكي في محاولة للحفاظ على سلطته بأي ثمن كان قد يوافق على تنفيذ استفزاز عسكري بما في ذلك في محطة زابوروجيه النووية.

 

RT

 




 

 


 

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