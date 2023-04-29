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السبت، 29-04-2023 01:06 م

روسيا وتركيا تتفقان على زيادة عدد الرحلات الجوية

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الوكيل الإخباري - اتفقت روسيا وتركيا على زيادة حجم الرحلات الجوية بين البلدين، ومن المقرر أن تشغل الخطوط الجوية الروسية أكثر من 720 رحلة في الأسبوع، والخطوط التركية 629 رحلة.

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وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس الماضي، أن روسيا وتركيا ستزيدان من حجم النقل الجوي للمسافرين.


ووافقت شركات النقل التركية على تنظيم 629 رحلة منتظمة أسبوعيا على 37 مسارا.


ولتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين روسيا وتركيا على المستوى الحكومي، وافقت سلطات الطيران الروسية على طلبات شركات الطيران التركية لرحلات إضافية إلى روسيا وارتفع بذلك عدد رحلات الخطوط الجوية الروسية إلى تركيا في موسم صيف 2023 بمقدار 1.5 مرة مقارنة بصيف 2022.

 

RT

 




 

 


 

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