الأحد 30-04-2023
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الأحد، 30-04-2023 08:56 ص

تشاووش أوغلو: تركيا أمل السلام للحرب في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن "بلاده هي أمل السلام للحرب الروسية الأوكرانية".

وأضاف عبر حسابه على "تويتر" أمس السبت، أن تركيا استطاعت مع الأمم المتحدة إبرام اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود، ومنعت وقوع أزمة غذاء عالمية.

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وتطرق تشاووش أوغلو في تغريدته، إلى الجهود التي بذلتها أنقرة منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بهدف إيجاد حل ووقف إطلاق النار.


وأوضح أنه بعد عقد تركيا أول اجتماع بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في ولاية أنطاليا، استطاعت أيضا عقد اجتماع آخر في اسطنبول، ضم وفدين من البلدين.


وشدد على النجاح الذي حققته تركيا في تأمين إبرام اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة.


كما لفت إلى دور تركيا في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.


واختتم تشاووش أوغلو تغريدته بتأكيد حرص تركيا على تنفيذ كافة بنود اتفاقية مونترو للمضائق البحرية.

 

RT

 




 

 


 

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