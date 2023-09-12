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الثلاثاء، 12-09-2023 05:01 م

رومانيا.. المزارعون يهددون بشل الجمارك بسبب واردات الحبوب من أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- أرسل المزارعون الرومانيون رسالة مفتوحة إلى قيادة البلاد، هددوا فيها بإغلاق الموانئ والنقاط الجمركية اعتبارا من 1 أكتوبر حال عدم تمديد الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية.

وقال المزارعون في رسالتهم إلى رئيس البلاد ورئيس وزرائها، والتي نشرتها قناة Digi 24 التلفزيونية: "رغم الإعلان عن حظر استيراد القمح والشعير وبذور اللفت وعباد الشمس والذرة من أوكرانيا إلى رومانيا وبولندا وهنغاريا وبلغاريا وسلوفاكيا في الفترة من 15 مارس إلى 15 سبتمبر 2023، لم تلتزم السلطات الأوروبية والأوكرانية والوطنية بذلك، كما يتضح من الإحصائيات المرفقة بهذه الرسالة المفتوحة".

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وأضافت الرسالة: "إذا لم تلب مطالبنا بحلول الأول من أكتوبر، فسنعلن إضرابا عاما واسع النطاق ونغلق جميع المنافذ والنقاط الجمركية في البلاد".

ويطالب المزارعون الرومانيون السلطات بتمديد الحظر على استيراد القمح والشعير والذرة وعباد الشمس وبذور اللفت والزيت من أوكرانيا، مشددين على ضرورة تطبيق إجراءات أمنية إضافية أثناء عبور البضائع الأوكرانية.

 




 

 


 

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