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الإثنين، 04-09-2023 08:51 م

بوتين: مستعدون للعودة إلى صفقة الحبوب بشرط

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الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، استعداد روسيا لاستئناف العمل بصفقة الحبوب مع الأمم المتحدة، التي تسمح بتصدير الحبوب من موانئ أوكرانية، بشرط أن يتم تطبيق الشق الخاص بتصدير المنتجات الزراعية الروسية.اضافة اعلان


وقال بوتين، خلال لقاء جمعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي الروسية:"دفعتنا الدول الغربية لوقف تنفيذ صفقة الحبوب، وتم منع  توريد قطع الغيار للمعدات الزراعية ومنعوا استخدامنا للنظم البنكية".

وأضاف بوتين: حصدت روسيا هذا العام 130 مليون طن من الحبوب.

 




 

 


 

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