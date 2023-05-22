ريابكوف يعلق على احتمال انسحاب واشنطن من معاهدة ستارت

الوكيل الإخباري- قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن انسحاب واشنطن المفترض من معاهدة ستارت لن يؤثر على موقف موسكو من هذه المعاهدة.



في الأسبوع الماضي، طرحت مجموعة من الجمهوريين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية النووية المبرمة مع روسيا، وتعزيز القدرات النووية الأمريكية.

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وأضاف ريابكوف: "أعتقد أن هذا جزء من الصراع الحزبي المستمر في الولايات المتحدة. بشكل عام، مهما كانت القرارات التي ستتخذ هناك بشأن معاهدة ستارت اليوم، تبقى من الشؤون الداخلية للولايات المتحدة نفسها".



وأشار إلى أن روسيا علقت سريان المعاهدة، لكنها تواصل طواعية "الالتزام بالقيود الكمية الأساسية على الرؤوس القتالية ووسائط نقلها".

روسيا اليوم