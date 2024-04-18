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الخميس، 18-04-2024 10:06 ص

زاخاروفا تدين ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بلسانه

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الوكيل الإخباري - أعادت ممثلة وزارة الخارجية الروسية للذاكرة كلمات الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بشأن قدرة الهيئة الأممية على معرفة من يوجه الضربات لمحطة زابوروجيه النووية.

جاء ذلك في منشور لماريا زاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت:

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قال الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال إحاطة إعلامية، ردا على سؤال حول ما إذا كان أنطونيو غوتيريش لا يعتقد أن على الهيئة الأممية أن تعرف من المسؤول عن الضربات الموجهة إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية: "ليس لدينا القدرات الجنائية للإبلاغ عن هذه الضربات، كما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تملك هذه القدرات أيضا".


لكن، ماذا عن استنتاجات الممثل الرسمي ومكتب الأمين العام بشأن "بوتشا" قبل عامين؟


واسمحوا لي أن أذكركم، أن الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال في مؤتمر صحفي، 7 أبريل 2022: "نريد أن نرى تحقيقا شفافا.. هناك آليات في منظومة الأمم المتحدة لضمان المساءلة عن الجرائم التي يمكن أن تكون خطيرة للغاية".


فهل هذه الآليات موجودة أم غير موجودة؟

 

RT

 




 

 


 

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