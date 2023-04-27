زاخاروفا تشكر كييف على صراحتها

الوكيل الإخباري- علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على كلمات مستشار مكتب زيلينسكي ميخائيل بودولياك حول "حق أوكرانيا في تدمير كل شيء" بشكر كييف على صراحتها.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لزاخاروفا اليوم الخميس، حيث تابعت: "لقد فهم الجميع بالفعل أن منطق نظام كييف النازي هو تدمير كل ما هو متمرد ولا يمكن السيطرة عليه، تلك هي أيديولوجية نظام كييف. أود أن أشكر كييف على الاعتراف علنا بذلك، والتوقيع على أنهم لم يعودوا يخفون ما كنا نتحدث عنه كل هذه السنوات الثماني الطويلة، وقيل إننا نتوهم".



وكان مستشار مكتب زيلينسكي بودولياك قد قال في وقت سابق إن لأوكرانيا "الحق في تدمير كل ما هو موجود في شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون".





روسيا اليوم