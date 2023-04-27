الخميس 27-04-2023
الوكيل الاخباري

بغداد تجلي عشرات العراقيين والسوريين من السودان

وفاة "سفير القرآن" الشيخ عبد الله كامل في الولايات المتحدة الأمريكية

المواصفات: التحقّق من 2300 منتج وتحرير 76 مخالفة خلال رمضان والعيد

سوريا تسجل 12 هزة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية

"تنظيم الطاقة" تنشر رابطاً لاحتساب قيمة فاتورة الكهرباء للقطاع المنزلي

الاحتلال يواصل إغلاق أريحا ويعتقل 10 فلسطينيين

الكواليت: أسعار الاضاحي هذا العام مقاربة أو أقل من أسعار العام الماضي

دوام مديريات الضريبة السبت والاحد لتسديد الأرصدة وتقديم الإقرارات

21 مليون دولار تحويلات الأردنيين العاملين في قطر خلال العيد

الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويفتش منازل في الخليل

الخميس، 27-04-2023 12:57 م

زاخاروفا تشكر كييف على صراحتها

644a42c64c59b7204c73bd62


الوكيل الإخباري- علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على كلمات مستشار مكتب زيلينسكي ميخائيل بودولياك حول "حق أوكرانيا في تدمير كل شيء" بشكر كييف على صراحتها.

اضافة اعلان

 

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لزاخاروفا اليوم الخميس، حيث تابعت: "لقد فهم الجميع بالفعل أن منطق نظام كييف النازي هو تدمير كل ما هو متمرد ولا يمكن السيطرة عليه، تلك هي أيديولوجية نظام كييف. أود أن أشكر كييف على الاعتراف علنا بذلك، والتوقيع على أنهم لم يعودوا يخفون ما كنا نتحدث عنه كل هذه السنوات الثماني الطويلة، وقيل إننا نتوهم".

وكان مستشار مكتب زيلينسكي بودولياك قد قال في وقت سابق إن لأوكرانيا "الحق في تدمير كل ما هو موجود في شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون".

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
644a4d72423604034c1698a7

بايدن يقرر زيارة بابوا غينيا الشهر المقبل

644a4a47423604740b6ec83e (1)

بغداد تجلي عشرات العراقيين والسوريين من السودان

153748123_267559578076388_9189029648199342206_n

وفاة "سفير القرآن" الشيخ عبد الله كامل في الولايات المتحدة الأمريكية

زلزال-6802b031-c2fb-4c4e-9797-4641b5a3c8e5

سوريا تسجل 12 هزة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية

644a472e4236040a4d5ccdc6

الكرملين يعلق على الحالة الصحية لأردوغان

644a39454c59b77f5a3f0a6a

وزير الخارجية اللبناني يلتقي نظيره الإيراني

أخبار متعلقة
6447cf45423604186f76b0e9

زاخاروفا تعلق على ترشح بايدن لولاية ثانية

888888888888000000000000000000000000000000000000000000000000000000

استدعاء سفير مولدوفا لدى موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية

644772614c59b71cd9693a65

الخارجية الروسية تدعو الغرب إلى التفكير فيما إذا كان يريد توسيع دروس الجغرافيا العسكرية

643129894c59b727f50fd68e

زيلينسكي يضع شرطا مستحيلا للسلام في أوكرانيا

642a7e6c42360442057010c9

بولندا تعلن عن زيارة مرتقبة لزيلينسكي

AP22278723347060

هجوم أوكراني ضد رئاسة روسيا الدورية لمجلس الأمن