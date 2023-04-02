هجوم أوكراني ضد رئاسة روسيا الدورية لمجلس الأمن

الوكيل الإخباري- استنكر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، "إخفاق" الأمم المتحدة مع تولي روسيا، اليوم السبت، رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر أبريل، فيما ردت موسكو على هذه الانتقادات وأكدت أن وزير خارجيتها سيرغي لافروف سيقود وفدها إلى الأمم المتحدة هذا الشهر خلفا لموزمبيق.



وقال زيلينسكي في خطابه المسائي: "من الصعب تخيل أي شيء يثبت (أكثر) الإخفاق الكامل لمثل هذه المؤسسات".



كما تابع "لا يوجد شكل من أشكال الإرهاب لم تمارسه روسيا"، داعياً إلى إصلاح المؤسسات الدولية، بما فيها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



وشدد على أن هذا "الإصلاح الذي من الواضح أنه طال انتظاره يشمل منع دولة إرهابية من تدمير العالم... يجب أن يخسر الإرهابيون، ويجب أن يتحمّلوا مسؤولية الإرهاب، وألا يتولوا الرئاسة في أي مكان"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.



وكان وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، قد اعتبر في وقت سابق أن رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي صفعة على وجه المجتمع الدولي". ودعا عبر حسابه في تويتر الأعضاء الحاليين للمجلس إلى التصدي لأي محاولة روسية لإساءة استخدام هذه الرئاسة.



اضافة اعلان









