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الإثنين، 15-01-2024 11:23 ص

زاخاروفا تعلق على "الوثيقة السرية" لصحيفة "بيلد" بشأن صدام "الناتو" وروسيا

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الوكيل الإخباري - علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على "الوثيقة السرية" التي نشرتها صحيفة "بيلد" بشأن استعدادات ألمانيا لـ "صدام عسكري محتمل بين (الناتو) وروسيا".

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جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت: "قرأت (الخطة السرية) الألمانية التي تسربت إلى مكتب معلومات (بيلد).

لا أستبعد أن يكون الجزء التحليلي من الخطة قد وفرته للجيش الألماني وزارة الخارجية الألمانية بقيادة (أنالينا) بيربوك".


وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية، في إشارة إلى "وثيقة سرية" للجيش الألماني، قد أعلنت عن استعدادات لمواجهة محتملة بين حلف "الناتو" وروسيا، والتي يمكن أن تحدث، بحسب سيناريو وزارة الدفاع في البلاد، عام 2025.

 

RT

 




 

 


 

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