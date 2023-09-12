الأربعاء 13-09-2023
الوكيل الاخباري

البحث الجنائي يلقي القبض على مرتكب جريمة قتل في الشميساني

اعلان هام من بايدن بشأن فيضانات ليبيا

باريس تعلن اعتقال النيجر مسؤولا فرنسيا

الأمن يوضح حقيقة فيديو لشخص يخلع ملابسه اثر تحرير مخالفة بحقه- صورة

اللجنة الأردنية التشيكية تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

رئيس مجلس النواب يعزي بضحايا الفيضانات في ليبيا

قرار صادر عن مجلس الوزراء

لقاء في الطفيلة يناقش عدة قضايا

رابط إلكتروني لتدقيق بيانات متقدمين على وظائف بالفئة الثالثة

طبيب يحذر الاردنيين وينصح هؤلاء بالبقاء في المنزل

الثلاثاء، 12-09-2023 11:43 م

زاخاروفا تعلق على تصريحات بوريل حول "الحديقة" و"الأدغال"

6500baf54236047642308700


الوكيل الاخباري- علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل التي قارن فيها العالم خارج أوروبا بـ"الأدغال".

وقالت زاخاروفا ، إن بوريل "بعد ذلك بدلا من تقديم الاعتذار أو القول إنه تم نسب ذلك إليه دون معرفته بشكل ما، أدلى بتصريحات تطويرا للموضوع، وتحدث عن "المليار الذهبي"، ما يفترض أن هناك "مليارا غير ذهبي" أيضا على ما يبدو".

اضافة اعلان

 

وتابعت: "وهو قال هكذا بالذات، إن هناك الآخرين الذين يجب أن يخدموا هذا المليار الذهبي".

وكان جوزيب بوريل قد أدلى بتصريح في أكتوبر الماضي، قارن فيه أوروبا بـ "حديقة" والعالم خارجها بـ "الأدغال".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6500d171423604741a252605

إيران تعلن اعتقال جاسوسيين فرنسيين

6500ca96423604777f0de4a6

زيلينسكي يتهم الأمم المتحدة بعدم الرغبة في الضغط على روسيا

6500ba744c59b7510e1d3270

اعلان هام من بايدن بشأن فيضانات ليبيا

6500b7414c59b7510e1d326a

باريس تعلن اعتقال النيجر مسؤولا فرنسيا

2023-09-12T080159Z_2064102579_RC2W63AUKAYP_RTRMADP_3_MOROCCO-QUAKE

بعد مرور 72 ساعة على زلزال المغرب.. نداء للمساعدة العاجلة

6500a10742360475ce3eb9d9

المغرب.. الملك محمد السادس يزور مراكش ويعود مصابي الزلزال

أخبار متعلقة
64fdf15042360427eb3f3a77

المغرب.. إحداث صندوق خاص لمساعدة المتضررين من الزلزال

64fdf2204c59b71ad642f67e

بايدن ينهي مؤتمرا صحفيا لأنه يريد النوم

64fca5624c59b75c9a7b414f

وزارة الدفاع الرومانية تعلن العثور على شظايا جديدة لطائرة مسيّرة

64f73f474c59b7089a6ba882

زاخاروفا: قوات كييف تستخدم مسيرات أسترالية لضرب أهداف داخل روسيا

64ecc2b54c59b73a6e0fdf27

زاخاروفا تعلق على تصريحات الرئيسة الهنغارية حول دعوتها زيلينسكي للإنخراط في مفاوضات مع روسيا

64ecb4cd4236046caf32ba98

الجزائر.. إصابة 33 شخصا في اصطدام تسلسلي لـ 12 سيارة و7 شاحنات وحافلة