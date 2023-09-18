زعيم المعارضة الكورية يدخل المستشفى بعد 19 يوما من الإضراب عن الطعام

الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "يونهاب" بأن زعيم الحزب الديمقراطي المتحد المعارض في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، دخل المستشفى إثر إضرابه عن الطعام احتجاجا على تصرفات الحكومة الحالية.

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وبدأ لي جاي ميونغ إضرابه عن الطعام في 31 أغسطس الماضي بخيمة أمام البرلمان احتجاجا على حكومة الرئيس يون سيوك يول، التي وصفها بـ "غير الكفؤة والقاسية". ويخضع زعيم المعارضة حاليا للتحقيق بتهم فساد، فيما استدعاه مكتب المدعي العام مرارا للاستجواب، حتى بعد بدء الإضراب عن الطعام، وصدرت مذكرة أخرى بتوقيفه اليوم الاثنين.



وكان موقع الإضراب عن الطعام قد تغير يوم 13 سبتمبر إلى مكتب السياسي بسبب تدهور حالته الصحية، وقالت الوكالة إن لي جاي ميونغ نقل إلى المستشفى اليوم الاثنين بعد انخفاض حاد في مستويات السكر في الدم.



بعد ذلك اتخذ الديمقراطيون في البرلمان تحركا جماعيا احتجاجا على الحكومة والرئيس، وطالبوا باستقالة مجلس الوزراء ورئيس الوزراء، فيما قال الحزب الديمقراطي إنه يخطط لمراقبة حالة لي جاي ميونغ عن كثب بعد اتخاذ إجراءات الطوارئ. وتمنى حزب القوة المدنية الحاكم الشفاء العاجل ودعاه للعودة إلى العمل في البرلمان في أقرب وقت ممكن.



وقد طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق لي جاي ميونغ في الماضي، إلا أن برلمان البلاد، الذي يتمتع بصلاحية رفض طلب اعتقال نائب حالي، ورفض الموافقة على مذكرة الاعتقال.



ويطالب أنصار السياسي الآن برفض الطلب المقابل إذا تم إرساله إلى البرلمان، لكن هناك من يصر على رفع الحصانة عنه، فيما قال لي جاي ميونغ نفسه سابقا إنه مستعد للتخلي عن الحصانة البرلمانية.



ويتهم لي جاي ميونغ بالفساد وخيانة الأمانة ومنصبه عندما كان عمدة مدينة سيونغنام، ما تسبب في خسائر للمدينة تصل إلى ما يقرب من 385 مليون دولار، فضلا عن انتهاك قانون منع تضارب المصالح بمبالغ تصل إلى 530 مليون دولار أثناء تنفيذ مشاريع البناء والتطوير الحضري.



كما أنه متهم بتلقي رشوة من خلال أطراف ثالثة بمبلغ يزيد عن 10 ملايين دولار والتورط في تحويل أموال بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية.

RT