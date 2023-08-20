ألمانيا تتوقع تقديم مساعدة مالية 5 مليارات يورو سنوياً لأوكرانيا

الوكيل الإخباري - قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم الأحد، إن ألمانيا تتوقع أن تقدم مساعدات مالية لأوكرانيا قدرها نحو 5 مليارات يورو (5.44 مليار دولار) سنوياً.

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وألمانيا من أكبر الدول المانحة لأوكرانيا منذ بدء الصراع مع روسيا، وقالت إنها ستستمر في تقديم الدعم ما دامت الحاجة تقتضي ذلك، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.



وفي مايو (أيار) على سبيل المثال أعلنت ألمانيا عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار يورو في حزمة شملت دبابات وطائرات مسيرة.



وترددت ألمانيا في البداية في تقديم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا لمساعدتها في مواجهة الغزو الروسي خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد القتال.

الشرق الأوسط