زعيم كوريا الشمالية يأمر "بتغيير جذري" في قطاع الزراعة

الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعا إلى "تغيير جذري" في الإنتاج الزراعي، وسط مخاوف من تفاقم نقص الغذاء في البلاد.



وقال كيم إن تحقيق أهداف إنتاج الحبوب هذا العام أولوية قصوى، وشدد على أهمية استقرار الإنتاج الزراعي خلال اليوم الثاني من اجتماع حزبي موسع، بحسب لوكالة الأنباء الرسمية.

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ولم يوضح التقرير الإجراءات التي ستتخذها كوريا الشمالية، لكن كيم قال إن التغييرات يجب أن تحدث في السنوات القليلة المقبلة.



تأتي تصريحاته وسط تقارير عن تزايد مشاكل نقص الغذاء في البلاد.



وفي وقت سابق من الشهر، قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إن الوضع الغذائي في الشمال "يبدو أنه تدهور".



وقالت الوزارة في ذلك الوقت إنه كان من النادر أن تعلن كوريا الشمالية عن اجتماع خاص بشأن استراتيجية الزراعة كان من المقرر عقده في أواخر فبراير شباط.



وذكرت الوكالة أن كيم أشار إلى "أهمية نمو القوى الإنتاجية الزراعية" في دعم البناء الاشتراكي.



وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية صارمة بسبب أسلحتها النووية وبرامجها للصواريخ الباليستية.

البيان