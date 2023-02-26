الأحد 26-02-2023
الوكيل الاخباري

انذار نحو 150 محلا تجاريا في جرش

لليوم الـ 13 .. الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة السجون

هزة أرضية جديدة بقوة 4.2 في سوريا

الاحتلال يقتحم مدرسة بنات في نابلس

الدفاع المدني: لا حوادث سببها المدافئ خلال الـ72 ساعة الماضية

الدوريات الخارجية تكشف عن أبرز مسببات الحوادث خلال نهاية الأسبوع

8 إصابات بتصادم مركبتين على طريق العدسية

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

السوق المركزي: كميات البندورة زائدة عن حاجة السوق وارتفاع الأسعار من تجار التجزئة

الأحد، 26-02-2023 08:55 ص

غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية تصل بوسان جنوبي كوريا الجنوبية

image - 2023-02-26T085716.153


الوكيل الإخباري - قال الأسطول الأمريكي بالمحيط الهادئ، أمس السبت إن غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية وصلت إلى كوريا الجنوبية في زيارة مقررة، في استعراض واضح للقوة وتحذير لكوريا الشمالية ضد الاستفزازات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الغواصة الهجومية السريعة يو إس إس سبرينجفيلد التي تزن 6 آلاف طن رست في القاعدة البحرية في مدينة بوسان الساحلية جنوبي البلاد في "زيارة مقررة إلى الميناء"، بحسب ما جاء في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون الكشف عن توقيت الوصول.

اضافة اعلان


وجاء في المنشور أن الغواصة يو إس إس سبرينجفيلد، التي تم نشرها في جوام، "تعمل بشكل روتيني في منطقة عمليات الأسطول السابع للولايات المتحدة، وتجري عمليات أمنية بحرية وتدعم مصالح الأمن القومي".


واحتجت كوريا الشمالية بشدة على نشر الولايات المتحدة لأصولها الاستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية وإجراء تدريبات مشتركة بين الدولتين الحليفتين.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6358497f4236041a19032e77

وفد من الاتحاد البرلماني العربي يزور دمشق

pakistan-1715201_1280

باكستان.. قتلى وجرحى بتفجير إرهابي استهدف مدنيين

12

هزة أرضية جديدة بقوة 4.2 في سوريا

d171719a-045c-4652-9608-9f86a1fa935e

انتخابات نيجيريا.. يومان لتصويت متعثر ونتائج "مؤجلة"

63fae0bc4236041c6c181afa

صحيفة: كاميلا زوجة الملك تشارلز ستلقب بالملكة

63faf327423604583f09a21a

طائرة أوروبية ثالثة تصل إلى سوريا محملة بـ 120 طنا من المواد الإغاثية والطبية

أخبار متعلقة
63ecb63242360427ab11149e

وزارة الوحدة الكورية الجنوبية ترجح تفاقم النقص الغذائي في كوريا الشمالية

sonhui

وزيرة خارجية كوريا الشمالية تعزي نظيرها التركي بضحايا الزلزال

image (9)

9 مفقودين في انقلاب قارب صيد بكوريا الجنوبية

image (26)

واشنطن تؤكد التزامها باستخدام كل قدراتها للدفاع عن كوريا الجنوبية

55d6de13c4618869198b45cb

إطلاق نار بالخطأ على الحدود بين الكوريتين

000_1NE06V

كوريا الشمالية تنفي إمداد روسيا بالأسلحة