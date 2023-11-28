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الثلاثاء، 28-11-2023 09:17 ص

زعيم كوريا الشمالية يطلع على أول لقطات من قمر الاستطلاع

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الوكيل الاخباري- ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن القمر الصناعي الاستطلاعي الذي أطلقته بيونغ يانغ الأسبوع الماضي التقط صورا للبيت الأبيض والبنتاغون وقواعد عسكرية في الولايات المتحدة.

وأشارت الوكالة إلى أن زعيم البلاد كيم جونغ أون قد اطلع على الصور، بما فيها صور لقاعدة "أندرسن" الجوية الأمريكية في جزيرة غوام في المحيط الهادئ التابعة للولايات المتحدة، وقاعدتي "نورفولك" و"نيوبورت"، حيث تم رصد ما مجموعه 4 حاملات طائرات أمريكية وأخرى بريطانية، حسب الوكالة.

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يذكر أن كوريا الشمالية أعلنت الأسبوع الماضي عن عملية إطلاق ناجحة لقمرها الصناعي العسكري للاستطلاع.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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