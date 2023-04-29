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السبت، 29-04-2023 02:54 م

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب الفلبين

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الوكيل الإخباري - وقع زلزال قوي بالفلبين بلغت شدته 5.2 درجات على مقياس ريختر، على بعد 19 كيلومترا جنوب شرق مدينة "لوك"، بإقليم "أوكسيدنتال ميندورو" حوالي الساعة الثانية عشرة، صباح اليوم السبت (بالتوقيت المحلي للفلبين) طبقا لعلماء من المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس".

وذكر بيان صادر عن مكتب الدفاع المدني اليوم السبت "لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا، حتى وقت الإبلاغ (عن الزلزال)"، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا ستار" الفلبينية.

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وأضاف البيان "ينسق مكتب الدفاع المدني والمكتب المحلي المعني بالحد من مخاطر الكوارث والتعامل معها، بشكل مستمر ويراقب الحادث، تحسبا لأي تطور مهم".


وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أنه بينما من المتوقع حدوث هزات ارتدادية جراء الزلزال، إلا أنه لا يتوقع أي أضرار ناجمة عن الحادث ولم تصدر الحكومة حتى الآن أي تحذيرات بحدوث أمواج مد عاتية "تسونامي".


وتقع الفلبين على حلقة النار في المحيط الهادئ، حيث يحدث حوالي 90% من الزلازل في العالم.

 

وكان أحد أقوى الزلازل التي ضربت البلاد في يوليو 1990 عندما لقي أكثر من 2400 شخص حتفهم في جزيرة لوزون الشمالية في زلزال بلغت قوته 7.8 درجات.

 

البيان

 




 

 


 

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