الإثنين 03-07-2023
الوكيل الاخباري

مدعوون للمقابلات الشخصية واستكمال إجراءات التعيين - اسماء

مفتي القدس يحذر من تداعيات قرار الاحتلال ضد لجنة إعمار المسجد الأقصى

الصفدي يصل دمشق

البيئة : زراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 سنوات

قبيل الامتحانات .. وزير التربية والتعليم يوجه رسالة لطلبة "التوجيهي"

توجيهات من مدير الضمان بشأن كافة العمال في الأردن

إصابة جندي إسرائيلي في مخيم جنين

القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا في منطقة غابات سيريبريانسكي

كم عدد الأردنيين الذين زاروا سوريا خلال أسبوعين ؟

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الإثنين، 03-07-2023 12:06 م

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جنوب غربي إندونيسيا

64a28df74c59b76be82c066d


الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة إقليم بابوا الإندونيسي جنوب غرب البلاد، اليوم الاثنين.

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية في إندونيسيا فإن الزلزال وقع على عمق 33 كيلومترا على اليابسة، وليس من المحتمل حدوث موجات مد تسونامي.

ولم تتحدث الأنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

وأشار مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، إلى أن مركز الزلزال وقع على بعد 135 كيلومترا جنوب غرب منطقة أبيبورا، بمدينة جايابورا، عاصمة إقليم بابوا.

وتقع إندونيسيا على جانبي ما يسمى بـ"حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة نشطة للزلازل.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64a287704c59b7554125d3a3

رئيس المجلس الرئاسي الليبي سيشارك في قمة "روسيا-إفريقيا"

64a27ef04236047ef678dc27 (1)

الاتحاد الأوروبي: مصر لا تطلب منا دعما ماديا

1688372408293

اليابان: إجلاء 360 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة

64a2644c42360467361d53d9

القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا في منطقة غابات سيريبريانسكي

image - 2023-07-03T104954.028

وفاة رئيس صربيا الأسبق ميلان ميلوتينوفيتش عن 81 عاماً

64a2777f423604797c321a86

وفد من الكونغرس الأمريكي يصل إلى تايوان

أخبار متعلقة
زلزال 1

زلزال بقوة 6.2 درجة يهز إقليم بابوا بإندونيسيا

649fe4aa423604642c158dc8

زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب جنوب شرقي إيران

QdJdzzmk-1

الخميس اول ايام عيد الأضحى في هذه الدول - اسماء

648ff6bd4c59b747893e5298

أول وجهة اختار إمبراطور اليابان زيارتها بعد إعتلائه العرش

648ea2ad4236040440454651

الهند.. 100 قتيل ضحايا الحرّ

648841944236041dd0514d12

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب القطاع الهندي من كشمير