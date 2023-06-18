الأحد 18-06-2023
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الأحد، 18-06-2023 09:34 ص

الهند.. 100 قتيل ضحايا الحرّ

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الوكيل الاخباري- مع استمرار تعرض شمال الهند لموجة حارة شديدة، لقي 98 شخصا على الأقل مصرعهم في بيهار وأوتار براديش، بسبب درجات الحرارة الشديدة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

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وقال مسؤول إن ما لا يقل عن 400 شخص نقلوا إلى مستشفى المنطقة في ولاية أوتار براديش في باليا في الأيام الثلاثة الماضية بشكاوى من الحمى وضيق التنفس ومضاعفات صحية أخرى، ومعظمهم تجاوزوا الستين من العمر.

وقال جايانت كومار كبير المسؤولين الطبيين في باليا إن "جميع الذين نقلوا إلى المستشفيات كانوا يعانون من بعض الأمراض وتفاقمت حالتهم تحت الحرارة الشديدة". وقال إن معظم الوفيات نجمت عن نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو إسهال.

ووفقا لبيانات الأرصاد الجوية الهندية (IMD)، فقد تم تسجيل درجة الحرارة القصوى في باليا، شمال البلاد عند 42.2 درجة مئوية يوم الجمعة، وهو 4.7 درجة فوق المعدل الطبيعي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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