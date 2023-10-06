زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب جزر إيزو اليابانية

الوكيل الإخباري - أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الجمعة، بأن زلزالا بقوة 6.3 ريختر ضرب الجزء الجنوبي لجزر إيزو اليابانية للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

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وبحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك عن الأرصاد الجوية اليابانية، فقد تم تسجيل الهزة الأرضية عند الساعة 10:31 بالتوقيت الياباني، مشيرة إلى أن مصدر الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات تحت الماء قرب جزيرة بونافيدينا غير المأهولة.



ولا يوجد حتى الآن أي معلومات عن وقوع أضرار جراء الزلزال.



وضرب زلزال أمس، بقوة 6.6 ريختر جنوب جزر إيزو اليابانية، وحذرت السلطات من حدوث تسونامي، وحثت السكان على عدم الاقتراب من الشواطئ.



بترا