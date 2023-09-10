الجزائر تعرض مخططا طارئا لمساعدة المغرب

الوكيل الإخباري - عرضت وزارة الخارجية الجزائرية مخططا طارئا لمساعدة المغرب في إطار الكارثة التي ألمت به وستنطلق في هذا المخطط حال قبول المملكة المغربية هذه المساعدة.

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وقد عبرت الجزائر، اليوم الأحد، عن استعدادها التام لتقديم المساعدة إلى دولة المغرب، على إثر الزلزال الذي ضرب مراكش.



وأشارت في بيان، إلى أن الجزائر عرضت مخططا طارئا لمساعد المغرب في إطار الكارثة التي ألمت به.



وأضاف البيان أن الجزائر "ستنطلق في هذا المخطط في حال قبول المملكة المغربية هذه المساعدات".



وتتمثل هذه المساعدات، في فريق تدخل للحماية المدنية متكون من 80 عونا متخصصا. موزع على فريق "سينو تقني" متخصص في البحث تحت الأنقاض. وفريق بحث وإغاثة وطبي. ومساعدات إنسانية من إسعافات أولية والأفرشة والخيم.

RT