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السبت، 09-09-2023 04:17 م

بعد الزلزال العنيف.. جهة مراكش آسفي تشهد هزات ارتدادية

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الوكيل الإخباري - تواصلت الهزات الارتدادية بجهة مراكش، طيلة الليلة الماضية، بعد الزلزال العنيف الذي بلغ 7 درجات على سلم ريختر، وفق ما سجلته الشبكة المغربية لرصد الزلازل.

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ووفق المصادر الدولية المتخصصة في رصد حركة الزلازل عبر العالم، فإن جهة مراكش آسفي (وسط وجنوب المغرب)، التي حدد بها المعهد الوطني للجيوفيزياء بؤرة الزلزال (جماعة إيغيل التابعة لإقليم الحوز)، واصلت تسجيل هزات ارتدادية أخف من سابقتها طيلة الساعات الماضية.

وسجلت، مباشرة بعد الهزة الأولى التي وقعت على الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة، هزة ثانية بعد أقل من عشرين دقيقة بقوة 5.7 درجات على سلم ريختر، ثم 3.9 درجات بعد 42 دقيقة بعد منتصف الليل.


وفي الواحدة والربع من الصباح الموالي (السبت)، سجلت المنطقة ذاتها هزة ارتدادية بلغت قوتها 3.7 درجات على سلم ريختر، ثم 2.9 بعد أقل من 5 دقائق.


وعادت الهزات الارتدادية لتشهد درجات أشد ابتداء من الساعة الثالثة صباحا إلا 4 دقائق، إلى غاية الرابعة و14 دقيقة؛ وهي الفترة التي سجلت فيها 3 هزات متفرّقة بـ4 درجات على سلم ريختر.


ومنذ الرابعة و50 دقيقة إلى السابعة و28 دقيقة صباحا، سجلت 4 هزات ارتدادية بالمنطقة ذاتها، بلغت درجة الأولى 3.8 على سلم ريختر والثانية 2.5 والثالثة 2.3 ثم الرابعة 2.8.


يشار إلى أن الهزة الكبرى سجلت على عمق 8 كيلومترات، ووقعت عند التقاء خط العرض 30.961 درجة شمالا وخط الطول 8.413 درجة غربا، وفق ما أكده المعهد المغربي للجيوفيزياء.

 

RT

 




 

 


 

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