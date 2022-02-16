زلزال بقوة 6.8 يضرب غواتيمالا

الوكيل الإخباري-ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة غواتيمالا، بحسب ما ذكره المعهد الوطني لعلم الزلازل والبراكين والأرصاد الجوية.

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وبحسب بيان المعهد، فقد سجل الزلزال في الساعة 1.12 ليلا بالتوقيت المحلي في البلاد، ويقع مركز الزلزال على بعد 54 كيلومترا من مدينة ماساتينانجو و84 كيلومترا من مدينة اسكوينتلا.



وفي وقت لاحق، في الساعة 1.50 بالتوقيت المحلي في البلاد تبع الزلزال هزات بلغت قوتها 5.0 درجات.



ونشرت وسائل الإعلام المحلية في غواتيمالا ووسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لحظة وقوع الزلزال وما خلفه من دمار.