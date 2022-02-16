الأربعاء 16-02-2022
الوكيل الاخباري

إرادتان ملكيتان بالسماح للحنيطي والمقابلة بحمل وسامين نرويجي وسوداني

الملك يؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

الحكومة تطالب آلاف الأردنيين بدفع مستحقات مالية عليهم خلال شهرين - أسماء

تعليمات وأسس جديدة لصرف مكافآت موظفي البلديات - تفاصيل

الحكومة تعلن الأنشطة الزراعية الأكثر خطورة في المملكة - أسماء

الحكومة تعلن عن الصحف الأوسع انتشارا في الاردن

الهندي: إعلان إصابات كورونا يوميا أثار الخوف في نفوس السياح

الحكومة تستوفي 25 إلى 3000 دينار بدل رسوم خدمات جمركية - تفاصيل

الحكومة توافق على إعلان تأسيس 3 أحزاب جديدة

إرادتان ملكيتان بتعيين خريس ودوجان

الأربعاء، 16-02-2022 11:57 ص

زلزال بقوة 6.8 يضرب غواتيمالا

earthquakes_homepage


الوكيل الإخباري-ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة غواتيمالا، بحسب ما ذكره المعهد الوطني لعلم الزلازل والبراكين والأرصاد الجوية.

اضافة اعلان


وبحسب بيان المعهد، فقد سجل الزلزال في الساعة 1.12 ليلا بالتوقيت المحلي في البلاد، ويقع مركز الزلزال على بعد 54 كيلومترا من مدينة ماساتينانجو و84 كيلومترا من مدينة اسكوينتلا. 


وفي وقت لاحق، في الساعة 1.50 بالتوقيت المحلي في البلاد تبع الزلزال هزات بلغت قوتها 5.0 درجات.


ونشرت وسائل الإعلام المحلية في غواتيمالا ووسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لحظة وقوع الزلزال وما خلفه من دمار.

 


روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_ebd221aa0f6a441c73ff3f2059abab22

الخارجية الأمريكية: واشنطن ستؤيد أي قرار أوكراني بخصوص العضوية في الناتو

thumbs_b_c_b0a298064dc5cfecc66aae39bb5a95f7

السودان.. مجلس السيادة يدعو الأمم المتحدة لمواصلة المشاورات السياسية

620cf963423604212a14fdea

العراق.. احباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية

image1170x530cropped

رئيس وزراء أوكرانيا يرفض إجلاء الحكومة عن كييف

resized_289b2-085ef134russiaspermanentrepresentativetotheeuvladimirchizhov

ممثل روسيا بالاتحاد الأوروبي: لن يكون هناك غزو لأوكرانيا اليوم

1013450968_0_190_3500_2159_600x0_80_0_0_d7bb3b6f3c3a79021acc9033efec2a77

أوكرانيا تنشر دباباتها بالقرب من خط التماس في دونباس

أخبار متعلقة
OIP (3)

مصر.. المعهد الفلكي يكشف حقيقة دخول البلاد في حزام الزلازل

زلزال 3

زلزال في محافظة مصرية

87e329de-673c-424d-9f30-6d92008b9ab1

زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب وسط تركيا

OIP (4)

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة ساحل تونغا

main_image61ef097009885

زلزال قوي يهز مناطق في إيران

زلزال 3

زلزال بقوة 5.8 درجة في الصين