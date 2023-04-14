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الجمعة، 14-04-2023 03:52 م

زلزال بقوة 7 ريختر يضرب إندونيسيا

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الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 7 درجات إندونيسيا، اليوم الجمعة، وفق ما أفادت وكالة "فرانس بس".اضافة اعلان


وكان الباحث الهولندي فرانك هوجربتس عاد ليرعب العالم مرة أخرى، بتوقعة حدوث زلزال قوي خلال يومي 14و15 أبريل الجاري، وقد تتعد قوته 6 درجات بمقياس ريختر.

وعن زلزال مدمر، كشف الباحث الهولندي فرانك هوجربتس عن وجود تقلبات جوية وتقارب في هندسة الكواكب الحرجة، تؤدي إلى حدوث نشاط زلزالي قوي يبدأ من غدٍ الجمعة حتى السبت، وعلى أكثر تقدير قد يكون يحدث الزلزال القوي يوم الأحد 16 أبريل.

كما كشف فرانك هوجربتس، من خلال مقطع فيديو بثه عبر يوتيوب، عن مكان حدوث زلزال وصفه بالخطير في الأيام المقبلة، وخاصة في المكسيك، وفي جنوب وشرق نيوزيلندا.

وقال الباحث الهولندي فرانك هوجربتس في توقعه بحدوث زلزال مدمر "ماذا سيحدث في الأيام المقبلة؟، لقد أشرت بإيجاز إلى الهندسة الحرجة، وهي مجموعة من هندسة الكواكب الحرجة في يوم 13 أبريل، وهذه هو اليوم، ويكمننا أن نرى في الرسم البياني SSGI، قمة حمراء وزاويتان 90 درجة منها عطارد، ويقع عطارد في المركز في هذا الوقت"

وتابع فرانك هوجربتس: "وإذا نظرنا للنظام الشمسي نرى الخطوط الحمراء، واقتران عطارد والشمس وزوحل في وقت مبكر صباح اليوم"، وتتضمن زاوية 90 درجة عطارد، إحداها مع عطارد والأرض والمريخ، والتي حدثت أمس، ونرى لاحقًا اليوم زاوية أخرى بزاوية 90 درجة، وهذا مع عطارد والزهرة والمشترى وسيكون الساعة السابعة مساء اليوم".

وعن الاقتران الكوكبي وهندسة الكواكب الحرجة خلال الفترة المقبلة قال الباحث الهولندي: "إذن لدينا زاويتان 90 درجة، تتقارب مع اقتران كوكبي عطارد والشمس وزحل، وهذا يمكن أن يؤدي لبعض النشاط الزلزالي الأقوى، أستطيع أن أقول في حدود 6 درجة بمقياس ريختر، ويمكن أن يصل بسهولة في المتوسط أعلى من 6 درجات."

 




 

 


 

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