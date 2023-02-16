الخميس 16-02-2023
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الخميس، 16-02-2023 09:53 ص

زلزال قوي في حوض أعمق بحيرة للمياه العذبة في العالم

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الوكيل الاخباري- أعلنت إدارة الطوارئ في مقاطعة إركوتسك الروسية عن هزة أرضية بلغت قوتها 5.9 درجات في حوض بحيرة "بايكال" بالقرب من قرية غولووستنوي.

وقالت إدارة الطوارئ: "تم تسجيل زلزال منطقة إيركوتسك في الساعة 10.35، وقع في مياه بحيرة بايكال، على بعد 18 كيلومترا من (قرية) بولشوي غولووستنوي، وبلغت قوته 5.9 درجات".

ووفقا للإدارة بلغت قوة الهزة الأرضية التي تم تسجيلها في إركوتسك 3 درجات، ولم يتم تسجيل أي إصابات أو دمار.

وتعد بحيرة بايكال التي تقع في جنوب سيبيريا بروسيا، أعمق بحيرة مياه عذبة في العالم حيث يبلغ عمقها 1642 مترا، وتضم أكبر كمية من المياه العذبة السطحية في العالم.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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