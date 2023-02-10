تركيا.. ارتفاع حصيلة الوفيات في الزلزال إلى 19 ألفًا و388 شخصًا

الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلازل جنوبي تركيا إلى 19 ألفًا و388 والإصابات إلى 77 ألفًا 711 شخصًا.

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وأشارت "آفاد" في بيان اليوم الجمعة، نقلته وكالة الأناضول، إلى وقوع 1509 هزات ارتدادية عقب الزلزالين، مؤكدة إجلاء 75 ألفًا و780 شخصًا من المتضررين من الولايات العشرة المنكوبة.



وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات من ولاية أدي بامان، أنهم يعدون برنامجًا شاملًا لنهوض البلاد من جديد سيما المناطق المتضررة من الزلزال.



وتواصل فرق الإغاثة والإنقاذ لليوم الخامس، انتشال عالقين أحياء من تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا الاثنين.



بترا