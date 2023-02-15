الأربعاء 15-02-2023
الوكيل الاخباري

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

مجلس النواب يطالب بدعم المتقاعدين العسكريين

إعلان هام بشأن المكرمة الملكية لطلبة الجامعات

فرصة عمل.. اعلان هام لطلبة الجامعة الهاشمية

عطاء لتوفير 20 عربة كهربائية و 1000 عربة يدوية في السوق المركزي

انهيار مبنى قديم في الكرك

دون تأثير على الحياة اليومية .. مرصد الزلازل يسجل هزتين أرضيتين في البحر الميت ووادي عربة الثلاثاء

الملك: أحيي رفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

اصابة بتصادم مركبتين على شارع الأردن

هزة ارتدادية بقوة 4.2 في تركيا

الأربعاء، 15-02-2023 08:51 ص

ثلاثة قتلى في إعصار نيوزيلندا

image - 2023-02-15T085145.990


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات النيوزيلندية، اليوم الأربعاء أنّ الإعصار العنيف "غابرييل" الذي اجتاح البلاد هذا الأسبوع خلّف ثلاثة قتلى على الأقلّ، محذّرة من أنّ الخطر لم يتبدّد نهائياً بعد.

وقال وزير إدارة الحالات الطارئة كيران ماكانولتي إنّه تمّ انتشال ثلاث جثث بعد مرور "غابرييل"، إحداها تمّ العثور عليها في غرب أوكلاند في نفس المكان الذي فُقد فيه أثر رجل إطفاء خلال الإعصار.

اضافة اعلان


وأضاف أنّ الجثتين الأخريين عثر عليهما في منطقة خليج هوك في جزيرة الشمال التي تضرّرت بشدّة من جرّاء الإعصار والتي يقطنها ثلاثة أرباع سكّان البلاد.


ولم يتمّ التعرّف على هويات القتلى الثلاثة حتى الآن، لكنّ الوزير رجّح أن يكون أحدهم هو عنصر الإطفاء المفقود.


وتمّ الإبلاغ في بادئ الأمر عن فقدان عنصري إطفاء إثر انهيار منزل في غرب أوكلاند، لكن سرعان ما تمّ العثور على أحدهما وقد نُقل إلى المستشفى.


أمّا رفيقه فاستؤنف البحث عنه أمس الثلاثاء بعدما حالت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية والانزلاقات الأرضية دون متابعة البحث عنه في نفس اليوم.


وقدّم ماكانولتي "أحرّ التعازي للعائلة والمجتمع وجميع المتطوّعين وخدمات الطوارئ".


وقال الوزير أيضاً "للأسف، فقدنا شخصين آخرين، كلاهما في منطقة خليج هوك".


وحرم الإعصار أكثر من 100 ألف شخص من الكهرباء وتسبّب بفيضانات وانهيارات أرضية.


وبسبب الإعصار أعلنت السلطات، أمس الثلاثاء حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدّة أسبوع، مشيرة إلى أنّ "الدمار واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد".


وتسبّب الإعصار بهبوب رياح عاتية بلغت سرعتها 140 كم/ ساعة، كما أدّى لهطول كميات كبيرة من الأمطار وصلت إلى 20 سم خلال 24 ساعة، في حين بلغ ارتفاع موج البحر 11 متراً.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

هزة ارتدادية بقوة 4.2 في تركيا

63ec7be54236045696398352

كييف تقوم بإجلاء مؤسساتها من تشاسوفي يار بجمهورية دونيتسك الشعبية

image - 2023-02-15T092909.795

أمريكا: الأجسام الثلاثة الطائرة الغامضة لا صلة لها بالصين

63ec6f574c59b748942c6dd3

كيشيدا: اليابان لا تنوي المشاركة في اتخاذ القرارات بشأن استخدام الأسلحة النووية الأمريكية

5A40AE12-728E-44D3-9E78-DDC7F6F6C7D3

هايلي تتحدى ترامب: سأترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

63ec74b74236045614711b7c

الأردن من ضمنها.. ترتيب الدول العربية والعالمية الأكثر عرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية

أخبار متعلقة
image - 2023-02-14T085321.517

انقطاع التيار الكهربائي عن نصف أراضي كوبا

63dd86264c59b723c7363dc9

تركيا: هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب قهرمان مرعش

image - 2023-02-11T085619.725

بريطانيا.. انفجار قنبلة من الحرب العالمية الثانية

image (36)

تركيا.. ارتفاع حصيلة الوفيات في الزلزال إلى 19 ألفًا و388 شخصًا

_128535374_96be29d69fc683792f054c8e743ec31f18bf5080

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 5434 مع استمرار جهود الإنقاذ

image - 2023-02-05T091133.113

البرتغال.. قتيلان و14 جريحا إثر حريق في لشبونة