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الإثنين، 14-11-2022 04:28 م

زلزال قوي يضرب اليابان ويهز فوكوشيما وإيباراكي

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الوكيل الإخباري - ذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بقوة مبدئية بلغت 6.1 ريختر، وقع قبالة ساحل وسط اليابان اليوم الاثنين، ومع ذلك، كانت الهزات قوية في مقاطعتي فوكوشيما وإيباراكي الواقعتين بشرق البلاد.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن الهيئة أن الزلزال وقع عند الساعة 09ر5 مساء(بالتوقيت المحلي)، وبلغت قوته 4 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني المؤلف من 7 درجات، في أجزاء من المقاطعتين بعمق 350 كيلومترا قبالة ساحل مقاطعة مي. ولم تصدر تحذيرات بحدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

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وقالت الهيئة إن الجزء الشرقي من البلاد تضرر بظاهرة يطلق عليها "شدة زلزلالية غير طبيعية"، حيث يعتقد أن هزات تنتقل من بؤر بعيدة، وفي هذه الحالة من صفيحة المحيط الهادي التكتونية التي تنحدر بالقرب من اليابان، بدون أن تضعف قوتها. وتم الإحساس بالزلزال أيضا في طوكيو.


وقالت شركة سكك حديد وسط اليابان، إنه تم تعليق خدمات قطار الرصاصة "شينكانسين" بين محطتي فوجي وناجويا بشكل مؤقت جراء الزلزال.

 

البيان

 




 

 


 

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