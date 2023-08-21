الإثنين 21-08-2023
الوكيل الاخباري

الصحة العالمية ترصد متحورا جديدا لكورونا في "إسرائيل"

الأرصاد: المملكة على موعد مع ارتفاع جديد بدرجات الحرارة

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

زلزال قوي يهز كاليفورنيا.. وتسجيل عدة هزات ارتدادية

"فلسطين النيابية" تناقش اليوم الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات

وفيات الاثنين 21/ 8/ 2023

بدء تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات - رابط

الوحدات يتفوق على مغير السرحان في دوري المحترفين

"يونهاب": كيم جونغ أون يراقب عملية يعتقد أنها إطلاق صاروخ باليستي

نجوى القبيلات توجه رسالة بعد إحالتها للتقاعد

الإثنين، 21-08-2023 06:41 ص

زلزال قوي يهز كاليفورنيا.. وتسجيل عدة هزات ارتدادية

زلزال


الوكيل الاخباري - ضرب زلزال بلغت شدته 5.1 درجة جنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية شمالي لوس أنجلوس يوم الأحد ليهز معظم أنحاء المنطقة، فيما يتأهب السكان لوصول العاصفة المدارية "هيلاري".

اضافة اعلان


ولم ترد أنباء حتى الآن عن أضرار أو إصابات ووقع الزلزال في الساعة 2:41 على بعد سبعة كيلومترات تقريبا شمال شرقي مدينة أوجاي في كاليفورنيا.

وأعقب الزلزال عدة هزات ارتدادية أقل في الشدة.


وقال المركز الامريكي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي)، إنه لم يصدر أي تحذير باحتمال حدوث تسونامي جراء الزلزال.


وهطلت الأمطار على أنحاء جنوب كاليفورنيا يوم الأحد مع تحرك العاصفة هيلاري نحو الولاية بعد اجتياح شبه جزيرة باخا كاليفورنيا في وقت سابق.

 

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
64e1de27423604383767fb1d

"يونهاب": كيم جونغ أون يراقب عملية يعتقد أنها إطلاق صاروخ باليستي

64e27ebf42360472d24af561

مصر توضح سبب تكدس الشاحنات على الحدود السودانية

64e27cc64c59b754b931f440

رامافوزا: جنوب إفريقيا تدعم توسيع "بريكس"

64e26d7a423604653758f7cf

تبون يعزي في وفاة مسؤول أمني كبير

1692555890635

الأمم المتحدة تدعو المانحين لمنع حدوث كارثة في اليمن

64e24e2a4236045b31533d45

قادة الإمارات يعزون العاهل السعودي

أخبار متعلقة
64e084c1423604681056f34e

أكثر من 200 ألف مبنى بإسطنبول بحاجة إلى الهدم أو الترميم العاجل

1691845624243

واشنطن: أرتفاع عدد قتلى حريق جزيرة هاواي الى 80 قتيلا وفتح تحقيق

1681912893491 (1)

زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب تركيا

طط

واشنطن: 6 قتلى في حريق غابات بإحدى جزر هاواي

64d2b2654c59b711a94b55c2

القنصلية السعودية في لوس أنجلوس تحذر رعاياها من تأثيرات الإضراب العمالي

image (74)

زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب عدة مناطق في باكستان