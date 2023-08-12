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السبت، 12-08-2023 04:37 م

واشنطن: أرتفاع عدد قتلى حريق جزيرة هاواي الى 80 قتيلا وفتح تحقيق

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الوكيل الاخباري -  ارتفع عدد القتلى في جزيرة ماوي، احدى جزر ولاية هاواي الأميركية الى 80 شخصًا على الأقل في وقت فتح فيه القضاء الأميركي مساء الجمعة، تحقيقًا في سبب الحريق الذي دمر الجزيرة كاملة.

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وبحسب لوس أنجلوس تايمز، فإن "عدد القتلى ارتفع الى 80"، موضحة أنه تم إجلاء نحو 1418 شخصا الى ملاجئ، في لاهاينا ، العاصمة السابقة لمملكة هاواي والتي أتت النيران عليها تقريباً كاملة ، حيث بدأ الناجون بالعودة وإلقاء اللوم بعد رؤية مدينتهم التي استحالت رماداً.


وفي هذا الموضوع, أعلنت المحامية العامة في جزر هاواي الأميركية آن لوبيز الجمعة, فتح تحقيق في إدارة الحرائق المدمرة.


وقالت لوبيز في بيان إن "فريقي يتعهد بتفحص القرارات التي اتخذت قبل وأثناء الحرائق ومشاركة نتائج هذا التدقيق مع العامة".

 




 

 


 

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