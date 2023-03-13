زيلينسكي: مقتل أكثر من 1100 روسي في أقل من أسبوع في باخموت

الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أكثر من 1100 قتيل سقطوا في صفوف القوات الروسية خلال أقل من أسبوع في المعارك قرب باخموت، التي تعد محور القتال حاليا شرقي أوكرانيا.

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وقال زيلينسكي في خطابه المسائي اليومي المصور: "في أقل من أسبوع، بدءا من السادس من مارس، تمكنا من قتل أكثر 1100 جندي معاد في قطاع باخموت وحده".

وأضاف أن 1500 جندي روسي أصيبوا أيضا بجروح بالغة بما يكفي لإبعادهم عن أي عمليات أخرى، كما "دمرت عشرات القطع من عتاد العدو وأكثر من 10 مستودعات ذخيرة روسية".



وسيطرت قوات روسية وقوات تابعة لـ"فاغنر" على منطقة في الجزء الشرقي من المدينة ومشارفها من جهة الشمال والجنوب، لكنها أخفقت حتى الآن في حصارها بالكامل.

سكاي نيوز