زيلينسكي يرد على تصريح قائد القوات الأوكرانية بأن النزاع في أوكرانيا دخل في طريق مسدود

الوكيل الاخباري- علق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على تصريحات القائد الأعلى للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، الذي وصف فيه بأن النزاع في أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود.



وقال زيلينسكي منتقدا تصريحات زالوجني الأخيرة: "كييف كانت في ظروف أكثر صعوبة، خاصة في بداية الصراع". وأضاف أنه يعي مقدار التعب والجهد الحاصل جراء الصراع في ساحات القتال، "كلنا بشر في النهاية بغض النظر عن مكانتنا ومراكزنا".

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ولفت زيلينسكي إلى أن المشكلة الرئيسة الكائنة هو أن المجال الجوي يتحكم به الجيش الروسي وفق تعبيره، منوها بأن حل هذا الأمر يكمن في توريد مقاتلات "F-16" التي وبحسب رأيه ستحصل عليها كييف فور الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادتها.



روسيا اليوم