السبت 13-05-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

العيسوي يعقد سلسلة لقاءات مع وجهاء وممثلي مناطق بمحافظة جرش

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من القدس

إصابات في قصف إسرائيلي في خان يونس

صور جديدة من تخريج الأميرة سلمى

تدمير 18 مسيرة وإسقاط مروحية ومقاتلتين "ميغ 29" و"سو 25" في لوغانسك

وفاة ثلاثيني بتدهور صهريج فيول على طريق الشيدية - صور

وزير الطاقة : تراكيز جيدة للزنك والنحاس والرصاص والذهب في وادي عربة

السعودية تدعو البرهان للمشاركة بقمة جدة

الملك يعود إلى أرض الوطن

السبت، 13-05-2023 02:39 م

زيلينسكي يصل إلى روما للقاء قيادة إيطاليا

3801093_1683633082


الوكيل الإخباري - أفادت قناة "Rainews24" بوصول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى روما حيث سيلتقي في وقت لاحق من اليوم السبت بالرئيس الإيطالي ورئيس الوزراء.

وأضافت القناة أن وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي أنتونيو تاياني كان في استقبال زيلينسكي في مطار شيامبينو.

اضافة اعلان

 

ومن المتوقع أن يتوجه زيلينسكي بعد ذلك إلى اجتماع مع رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا، وبعد ذلك سيجري محادثات مع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

 

من جهتها قالت صحيفة "La Repubblica" إن زيلينسكي قد يبقى في روما طوال الليل للسفر إلى برلين في الصباح.


وشددت الشرطة الإيطالية الإجراءات الأمنية في روما في ضوء وصول رئيس أوكرانيا ونظمت منطقة حظر طيران في وسط العاصمة.

 

وتخضع مناطق منفصلة من المدينة لسيطرة مدربي الكلاب والقناصة والمهندسين العسكريين.

 

ولا تزال شبكة الصرف الصحي والحدائق ونهر التيبر تحت المراقبة. في المجموع يشارك في ضمان الأمن في المدينة حوالي 1000 من رجال الأمن.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
645f91664c59b71ac61e62c5

سنغافورة تسجل أعلى درجة حرارة منذ 40 عاما

645f8d2d4c59b71ac61e62c3

اسطنبول.. آلاف الأتراك يحتشدون في ساحة كيزيلاي دعما لأردوغان

645f815b42360423d75a53a9

تدمير 18 مسيرة وإسقاط مروحية ومقاتلتين "ميغ 29" و"سو 25" في لوغانسك

image (18)

الجيش الأوكراني يؤكد أنه "يتقدم في بعض المناطق" حول باخموت

1683976989445

السعودية تدعو البرهان للمشاركة بقمة جدة

645f71e6423604138241f05e

تركيا تعلن أنها لن تنتظر من واشنطن مقاتلات "إف-35" وتريد استعادة أموالها

أخبار متعلقة
165589

صحيفة: إغلاق المجال الجوي فوق روما خلال زيارة زيلينسكي

645a286842360419991b1828

تراس تزور تايوان في "مواجهة سلوك الصين المعادي"

1-102-730x438

بسبب التنمر.. استقالة نائب رئيس الوزراء البريطاني

image - 2023-04-20T115340.415

منفذ الهجوم على رئيس الوزراء الياباني كيشيدا يواجه عدة تهم

1681814898630

الكشف عن دوافع منفذ الهجوم على رئيس الوزراء الياباني

eq

العثور على "بارود" في منزل ملقي العبوة على رئيس وزراء اليابان