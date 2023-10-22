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الأحد، 22-10-2023 09:06 ص

سانا: غارات اسرائيلية أخرجت مطاري دمشق وحلب عن الخدمة

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الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية" سانا" ، صباح اليوم الأحد، استشهاد شخص وإصابة آخر في "غارات إسرائيلية" استهدفت مطاري دمشق وحلب، وأدى إلى خروجهما من الخدمة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري : “حوالي الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً مطاري دمشق وحلب الدوليين”.

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وأضاف البيان: “إن العدوان أدى إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق وإصابة عامل آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين، أدت إلى خروجهما من الخدمة”.


 




 

 


 

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