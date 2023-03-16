سبب استبعاد الشيخ الشريم من التراويح في الحـرم المـكي

الوكيل الإخباري- بدأ عدد كبير من المصلين في كافة أرجاء العالم في البحث عن سبب استبعاد الشيخ سعود الشريم من جدول صلاة التراويح بالمسجد الحرام 1444 ، خاصة وأن له مدة طويلة لا يؤم بالمصلين في الحرم المكي ، وسط أنباء كثيرة خرجت خلال الأشهر الماضية والتي أغلبها كان يتحدث عن استقالة الشيخ سعود الشريم.



سبب استبعاد الشيخ سعود الشريم

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وبحسب ما تحدثت بعض منصات الإعلام في السعودية فإن سبب استبعاد الشيخ سعود الشريم من جدول صلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام 1444 ، يعود لأن الشيخ قدم استقالته رسميا قبل عدة أشهر وتفرغ لأعماله الخاصة ، حيث تشير بعض المصادر القريبة منه أن الحالة الصحية له لا تسمح بأن يصلي في مصلين بالمسجد الحرام في الوقت الحالي.



وعبر عدد كبير من مرتادي الحرم المكي عن حزنهم الشديد لاستبعاد الشيخ سعود الشريم من جدول صلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام 1444 ، خاصة وأنه خدم لأكثر من ثلاثين عاما متواصلة في الحرم المكي، ويحظى بقاعدة شعبية وجماهيرية كبيرة في السعودية وخارجها.

ونشرت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قائمة الأئمة الذين سيتواجدون خلال أيام شهر رمضان 2023 والذي من المتوقع أن يحل على الأمة العربية والإسلامية في الثالث والعشرين من شهر مارس الجاري.

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