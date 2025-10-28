أردوغان يدعو إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا بـ"سلام عادل"

الوكيل الإخباري- دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا بـ"سلام عادل" بأسرع ما يمكن.



وقال أردوغان في ختام لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في أنقرة: "بحثنا الأحداث الأخيرة في أوكرانيا وأكدنا موقفنا المشترك بشأن ضرورة إنهاء هذه الحرب التي تستمر لأربع سنوات، بأسرع ما يمكن من خلال عقد اتفاق سلام عادل".

وأضاف أردوغان: "من الواضح أن من الضروري منع محاولات اللاعبين في الداخل والخارج لزعزعة الاستقرار".



يذكر أن الرئيس التركي كان قد أعلن في وقت سابق عن استعداد بلاده للمساهمة في تسوية النزاع في أوكرانيا، وعرض الوساطة التركية على موسكو وكييف.



وقد استضافت إسطنبول هذا العام 3 جولات من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني، والتي تم خلالها الاتفاق على تبادل آلاف الأسرى وتبادل الوثائق التي تضمنت رؤيتي الطرفين لتسوية النزاع.