موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي

وقال فورونتسوف خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نرفض جميع التلميحات والاتهامات الباطلة الصادرة عن الوفد الأمريكي".
كما أشار إلى أن روسيا تمتثل تماما لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وتابع فورونتسوف: "نود أيضا التأكيد مجددا على أن جميع الأنشطة الفضائية التي تقوم بها روسيا تتوافق مع التزاماتها القانونية الدولية وليست موجهة ضد أي دولة".
وكان أليسون ستورسف، القائم بأعمال مندوب الولايات المتحدة في المنظمة قد قال إن "إعلان روسيا عن تجربة صاروخ بوريفستنيك وإجراءات أخرى تشير إلى أنها "عازمة" على بدء سباق تسلح نووي".
وأطلع رئيس الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف الرئيس فلاديمير بوتين يوم أمس على نجاح اختبار أول صاروخ بمحرك نووي في العالم قطع مسافة 14 ألف كيلومتر، وحلّق بشكل أفقي وشاقولي لمدة 15 ساعة.
وأضاف غيراسيموف أن التحليق استمر 15 ساعة وأن الصاروخ استطاع اجتياز كافة الأنظمة الرادارية خلال تحليقه بمسارات شاقولية وأفقية مختلفة، قبل أن يصل إلى هدفه المفترض بدقة.
وأشار إلى أن الخصائص التكتيكية والفنية للصاروخ تتيح استخدامه بدقة مضمونة لضرب الأهداف المحصنة مهما كانت مسافة وجودها في العالم.
وفي رد البيت الأبيض، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على انتهاء روسيا من اختبار "بوريفستنيك" قائلا: "هم لا يلعبون معنا ونحن لا نلعب معهم".
RT
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يمتدح ماسك بعد أشهر من الخلاف: سأظل أحبه دائماً
-
أردوغان يدعو إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا بـ"سلام عادل"
-
"العمل الدولية" تحذّر من تفاقم أزمة العمل بالضفة الغربية بسبب الحرب في غزة
-
زلزال قوي يهز ولاية باليكسير التركية والسكان يفرون إلى الشوارع
-
"رسالة سعودية" إلى الوزير المتطرف سموتريتش بعد تصريحاته المهينة بحق المملكة
-
الأمم المتحدة: استمرار اعتداء المستوطنين على قاطفي الزيتون بالضفة الغربية
-
الكرملين: اختبار الصاروخ النووي يعكس مخاوف أمنية روسية
-
أردوغان يعلن توقيع عقود مع بريطانيا لتوريد مقاتلات "يوروفايتر تايفون"