الثلاثاء 2025-10-28 01:37 ص
 

ترامب يمتدح ماسك بعد أشهر من الخلاف: سأظل أحبه دائماً

ترامب يمتدح ماسك بعد أشهر من الخلاف: سأظل أحبه دائماً
ترامب يمتدح ماسك بعد أشهر من الخلاف: سأظل أحبه دائماً
 
الثلاثاء، 28-10-2025 12:53 ص
الوكيل الإخباري-   بعد أقل من ستة أشهر على خلافه مع إيلون ماسك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، كلمات ودّية بحق الملياردير التقني.اضافة اعلان


وقال ترامب للصحفيين خلال رحلته إلى آسيا: "أنا أحب إيلون، وأظن أنني سأظل أحبه دائماً".

وكان ماسك قد تبرع بأكثر من 250 مليون دولار لحملة ترامب الانتخابية العام الماضي.

وخلال الأشهر الأولى من ولاية ترامب، أصبح ماسك أحد المقربين من الرئيس، وتولى مهمة خفض الإنفاق الحكومي بسرعة.

لكن في أوائل الصيف، نشب خلاف بينهما بشأن مشروع قانون الميزانية الكبرى الذي دفع به ترامب، وسرعان ما بدأ الاثنان يتبادلان الهجمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن ينسحب ماسك من دوره السياسي.

وفي يوليو، أعلن ماسك تأسيس حزب سياسي خاص به، لكن لم يُسمع بعد ذلك أي خبر عنه.

ومنذ ذلك الحين، اقتصر نشاط ماسك السياسي على التعبير عن آراء يمينية عبر منصته الإلكترونية "إكس".

وتحدث ترامب في سبتمبر مع ماسك خلال مراسم تأبين الناشط اليميني القتيل تشارلي كيرك.

ووفق ترامب، فإنه منذ تلك المراسم كانت بينه وبين ماسك اتصالات محدودة بين الحين والآخر، واصفاً الأمر بأنه "ليس بالكثير".

وأضاف ترامب أن الملياردير التقني مرّ بفترة سيئة، قائلاً: "لقد كانت لحظة غبية في حياته، غبية جداً.. وأنا واثق أنه سيقول لك ذلك بنفسه".

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

طب وصحة ابتكار روسي ثوري.. حامل نانوي آمن للأدوية من بروتين الدم

ترامب يمتدح ماسك بعد أشهر من الخلاف: سأظل أحبه دائماً

عربي ودولي ترامب يمتدح ماسك بعد أشهر من الخلاف: سأظل أحبه دائماً

ع

عربي ودولي أردوغان يدعو إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا بـ"سلام عادل"

ب

عربي ودولي موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي

"العمل الدولية" تحذّر من تفاقم أزمة العمل بالضفة الغربية بسبب الحرب في غزة

عربي ودولي "العمل الدولية" تحذّر من تفاقم أزمة العمل بالضفة الغربية بسبب الحرب في غزة

زلزال قوي يهز ولاية باليكسير التركية والسكان يفرون إلى الشوارع

عربي ودولي زلزال قوي يهز ولاية باليكسير التركية والسكان يفرون إلى الشوارع

ل

طب وصحة اكتشاف جديد يفتح آفاقا لعلاجات مبكرة لأورام الجهاز الهضمي

ل

عربي ودولي "رسالة سعودية" إلى الوزير المتطرف سموتريتش بعد تصريحاته المهينة بحق المملكة



 
 





الأكثر مشاهدة