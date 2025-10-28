الثلاثاء 2025-10-28 01:37 ص
 

"العمل الدولية" تحذّر من تفاقم أزمة العمل بالضفة الغربية بسبب الحرب في غزة

الوكيل الإخباري-  أصدرت منظمة العمل الدولية، الاثنين، تقريرا يُحلل أثر الحرب على مدى عامين في غزة على اقتصاد الضفة الغربية وسوق العمل فيها.اضافة اعلان


وأظهر النتائج، حسب تحليل المنظمة، تدهورا حادا في سبل كسب العيش مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الدخل وتفاقم الفقر بين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشارت المنظمة إلى أنه وعلى الرغم من أن الحرب على مدى عامين كانت لها آثار اجتماعية وإنسانية واقتصادية مدمرة على غزة، إلا أن عواقبها امتدت إلى الضفة الغربية، مضيفة أن تشديد القيود الإسرائيلية على الحركة - بما في ذلك أكثر من 800 نقطة تفتيش وبوابة - أدى إلى تعطيل الحياة الاقتصادية اليومية، مما حدّ من الوصول إلى الوظائف والأسواق والخدمات.
 
 
