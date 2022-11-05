السبت 05-11-2022
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السبت، 05-11-2022 09:08 ص

سبعة قتلى جراء أمطار غزيرة في شرق فنزويلا

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الإقليمية في فنزويلا أمس الجمعة أن انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة تسببت بمصرع ما لا يقل عن 7 أشخاص في ولاية أنزواتيغوي الساحلية بشرق فنزويلا.

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وقال حاكم الولاية لويس ماركانو إنه تم العثور على ست جثث في مدينة بويرتو لا كروز، وعلى جثة أخرى لطفل في مدينة غوانتا القريبة.


ولقي ما يقرب من 80 شخصا مصرعهم في البلاد في الأسابيع الأخيرة بسبب الأمطار الغزيرة، بما في ذلك 54 في انهيار أرضي في 8 أكتوبر، وفقا لتقارير رسمية.
وتم نشر ألف من عمال الإنقاذ والمتطوعين في أنزواتيغوي.


وتواجه فنزويلا هطول أمطار استثنائية منذ سبتمبر. وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضان الجداول وفي انهيارات أرضية في لاس تيخيرياس الواقعة على سفح جبل وتضم 50 ألف نسمة.


في العام 1999، لقي نحو عشرة آلاف شخص مصرعهم في انهيار أرضي في ولاية فارغاس في شمال البلاد.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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