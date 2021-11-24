سرقة برج مراقبة للجيش الأمريكي في الكويت

الوكيل الإخباري - تعرض برج مراقبة في معسكر للجيش الأمريكي في الكويت، أمس الثلاثاء، للسرقة من قبل مجهولين، مستغلين عدم وجود كاميرات مراقبة قرب المعسكر.

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ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصادر أمنية أن رجال مباحث الجهراء يكثفون تحرياتهم لضبط سارقي برج المراقبة في الاديرع في أسرع وقت.



وقالت المصادر ذاتها إن ضباطا من الجيش الأمريكي تقدموا ببلاغ عن سرقة برج المراقبة.



وأفادت المصادر بأن السرقة تم اكتشافها صباح الثلاثاء من قبل ضباط الجيش أثناء تفقدهم للمعسكر، وأنه تم تسجيل قضية جناية، وتكليف رجال الأمن والمباحث بضرورة تكثيف التحريات لضبط الجناة وإحالتهم لجهة الاختصاص.

روسيا اليوم