سفير تونس في السودان يتحدث عن أوضاع الجالية هناك

الوكيل الاخباري- أكد سفير تونس بالسودان شفيق حجي سلامة البعثة الدبلوماسية بالعاصمة السودانية الخرطوم، وكذلك أفراد الجالية التونسية البالغ عددهم حوالي 120 شخصا.

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وأشار حجي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إلى "عدم تعرضهم لأي مكروه نتيجة الأحداث الدامية التي يعيش على وقعها السودان منذ 3 أيام، والتي أودت بحياة نحو 200 شخص".



ودعا سفير تونس بالسودان أفراد الجالية إلى الحذر والحيطة، قائلا إن الأوضاع المعيشية صعبة جدا، لأن أغلب المناطق بالعاصمة السودانية تشهد انقطاعا للتيار الكهربائي والماء والإنترنت إلى جانب تعطل المرافق، وغلق المحلات بسبب تواصل الاشتباكات.



وأكد السفير أن الحديث عن إجلاء التونسيين من السودان سابق لأوانه، خاصة أن كل الحدود برا وبحرا وجوا مغلقة، كما أن قاعات الوصول والمغادرة في المطار تم تدميرها، والمدرج أصبح غير صالح للاستعمال.



ويشهد السودان منذ يوم السبت احتداما في المعارك خاصة في العاصمة الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو.

روسيا اليوم