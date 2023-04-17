احتدام الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم

الوكيل الاخباري- احتدمت الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع، التي دخلت يومها الثالث في محيط القيادة وسط العاصمة الخرطوم.

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وسمع اليوم الاثنين، دوي انفجارات وأصوات الرصاص بعد اندلاع اشتباك مسلح وسط وجنوب الخرطوم، كما اندلعت اشتباكات مماثلة بمدينة مروي شمال السودان.



ووقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي، وقيادة الجيش، ومقر إقامة عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش، وسط حالة هلع وهروب جماعي لمواطنين من وسط المدينة وجنوبها.



وأغلق الجيش الجسور والطرق المؤدية للقصر الرئاسي وسط الخرطوم بالمدرعات الثقيلة، كما نشر مدافع ومركبات مدرعة في مدينة أم درمان.



وتقول نقابة الأطباء السودانيين إن ما يقرب من 100 مدني قتلوا منذ اندلاع الاشتباكات السبت، على الرغم من أن العدد الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى.



وفي مدينة نيالا، عمت حالة من الفوضى وعمليات نهب واسعة للمحال التجارية والمنظمات الدولية.