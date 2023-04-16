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الأحد، 16-04-2023 06:23 ص

عطلة رسمية اليوم الأحد في العاصمة السودانية الخرطوم

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الوكيل الاخباري - أصدرت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية العاصمة السودانية الخرطوم بيانا أكدت فيه متابعتها للأحداث التي شهدتها الولاية.

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وأصدرت اللجنة عددا من القرارات، حيث قالت في بيانها: "ظلت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم في حالة انعقاد دائم منذ صباح يوم السبت الموافق 15 أبريل 2023 لمتابعة مجريات الأحداث التي شهدتها الولاية ونسبة للظروف الأمنية الحالية".


وبحسب البيان، فقد قررت اللجنة الآتي:
"1- أن يكون اليوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023 عطلة رسمية بولاية الخرطوم حفاظا على المواطنين وممتلكاتهم.


2- على المواطنين في الخرطوم الابتعاد عن المناطق العسكرية وأي أماكن يمكن أن تكون هدفا للعمليات الجارية والبقاء في منازلهم ما أمكن ذلك.


3- استمرار حكومة الولاية في تقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطنين.


4- تحري تلقي الأخبار من المصادر الموثوقة والرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها التأثير على أمنهم و سلامتهم".


كما أكدت لجنة تنسيق شؤون الأمن بالولاية حرصها التام على أمن وسلامة مواطنيها.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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