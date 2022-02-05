7 قتلى بتحطم طائرة في البيرو

الوكيل الإخباري-قتل سبعة أشخاص، من بينهم خمسة سياح، في تحطم طائرة سياحية بجنوب البيرو، حسبما أعلنت عنه وزارة النقل في البلاد.

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ووقع الحادث عندما "تحطمت طائرة من طراز "سيسنا 207" كان عل متنها طاقم مؤلف من شخصين وخمسة ركاب سياح أجانب، وسقطت على الأرض قرب مطار ماريا ريتشي في مدينة ناسكا بعيد اقلاعها، على ما جاء في بيان للوزارة المسؤولة في جنوب البيرو، وأوضحت الوزارة أن لا ناجين من الحادث.



وإلى جانب الطيارين البيروفيين كان في الطائرة سائحان من تشيلي، بحسب مصدر دبلوماسي من بلدهما، وثلاثة سياح من هولندا، على ما أفاد الدفاع المدني.



روسيا اليوم

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