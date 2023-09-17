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الأحد، 17-09-2023 08:57 ص

سقوط مروحية تركية في إزمير

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي، أن مروحية كانت تشارك في إطفاء الحرائق في مقاطعة إزمير التركية سقطت في خزان مياه، وأنه تم إنقاذ أحد أفراد طاقمها.

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وأضاف يوماكلي على موقع "X" اليوم الأحد، أنه "بعد التدقيق تبين أن المروحية تحطمت وسقطت في خزان المياه الذي كانت تسحب منه المياه لإطفاء حريق غابات في منطقة مندريس".


وأوضح الوزير أن الشرطة وخفر السواحل وإدارة الكوارث تشارك في عملية البحث والإنقاذ، مضيفا أنه تم إنقاذ أحد أفراد الطاقم، بينما يبحث رجال الإنقاذ عن ثلاثة آخرين.

 

RT

 




 

 


 

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